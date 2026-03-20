La banda de Berazategui presentó su cuarta placa de estudio, ya disponible en todas las plataformas digitales.

La banda de Berazategui presentó su cuarta placa de estudio, ya disponible en todas las plataformas digitales.

Más Sola Que Carola lanzó Servidores, su nuevo material discográfico, que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales. El álbum fue grabado, mezclado y masterizado en Cactus Records (Quilmes) por Federico Eisenbeil.

El disco cuenta con letras y música de Diego Vallejo, quien además se desempeña en voz y guitarra. La formación se completa con Jhonatan Monzón en bajo y Emu Galván en batería.

Servidores incluye cinco canciones: “Piedra libre”, “Vampiros”, “Abejorro”, “Yo lo recorto” y “La Luna”, que cierra el recorrido del álbum. Como adelanto, la banda compartió el videoclip de “Piedra libre”, ya disponible en YouTube.

MÁS SOLA QUE CAROLA – Piedra Libre

La banda oriunda de Berazategui se formó en 2009 y tuvo su primer lanzamiento discográfico en 2015 con Álbum Rojo. Luego llegaron De pera al Borgoña con crema americana (2017) e Indios del Espacio en mayo de 2025. Hacia el cierre de ese mismo año, el grupo presenta Servidores, consolidando su evolución musical.

A lo largo de su trayectoria, Más Sola Que Carola se ha presentado en escenarios destacados como el Estadio Atenas de La Plata junto a Caras Extrañas, La Trastienda, The Roxy, Niceto, Uniclub y el Teatro de Flores, donde convocaron a más de 1.200 personas. También realizaron giras por distintas provincias del país, incluyendo Córdoba, Mendoza, San Juan, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Santa Fe, entre otras.

Además, la banda difundió el videoclip de “Empaca el corazón”, sumando una nueva pieza audiovisual a su repertorio.