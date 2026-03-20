Más Sola Que Carola lanzó Servidores, su nuevo material discográfico, que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales. El álbum fue grabado, mezclado y masterizado en Cactus Records (Quilmes) por Federico Eisenbeil.
El disco cuenta con letras y música de Diego Vallejo, quien además se desempeña en voz y guitarra. La formación se completa con Jhonatan Monzón en bajo y Emu Galván en batería.
Servidores incluye cinco canciones: “Piedra libre”, “Vampiros”, “Abejorro”, “Yo lo recorto” y “La Luna”, que cierra el recorrido del álbum. Como adelanto, la banda compartió el videoclip de “Piedra libre”, ya disponible en YouTube.
La banda oriunda de Berazategui se formó en 2009 y tuvo su primer lanzamiento discográfico en 2015 con Álbum Rojo. Luego llegaron De pera al Borgoña con crema americana (2017) e Indios del Espacio en mayo de 2025. Hacia el cierre de ese mismo año, el grupo presenta Servidores, consolidando su evolución musical.
A lo largo de su trayectoria, Más Sola Que Carola se ha presentado en escenarios destacados como el Estadio Atenas de La Plata junto a Caras Extrañas, La Trastienda, The Roxy, Niceto, Uniclub y el Teatro de Flores, donde convocaron a más de 1.200 personas. También realizaron giras por distintas provincias del país, incluyendo Córdoba, Mendoza, San Juan, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Santa Fe, entre otras.
Además, la banda difundió el videoclip de “Empaca el corazón”, sumando una nueva pieza audiovisual a su repertorio.