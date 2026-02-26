Ley de Financiamiento Universitario: el CIN exigió al Gobierno su cumplimiento inmediato

El Consejo Interuniversitario Nacional reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió por la pérdida salarial y el riesgo para el ciclo lectivo 2026.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigió este miércoles el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, al advertir que la falta de aplicación de la norma impacta de lleno en los salarios docentes y nodocentes, el funcionamiento de las universidades públicas y el sostenimiento del sistema científico y tecnológico. A través de un comunicado oficial, el organismo que nuclea a las universidades nacionales reclamó además la urgente convocatoria a paritarias.

En el texto difundido, el CIN señaló que la ley fue aprobada por el Congreso de la Nación y que su cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo, pese a que la normativa fue vetada y posteriormente suspendida por decreto. Según indicaron, esa decisión fue objetada en la Justicia por considerar que afecta el marco normativo vigente y compromete el normal desarrollo del sistema universitario.

El organismo remarcó que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario resulta clave para recuperar el salario perdido en 2024 y 2025, así como para recomponer la pérdida salarial que, aseguran, se profundiza en 2026. También pidieron establecer pautas de actualización de los gastos de funcionamiento y reforzar los montos destinados a becas estudiantiles, en un contexto de restricciones presupuestarias.

“Como expresamos la semana pasada, no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria”, señalaron desde el CIN, y advirtieron que está en juego la garantía de condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas del próximo ciclo lectivo. En ese sentido, alertaron que la situación es estratégica y vital para el desarrollo de la Nación.