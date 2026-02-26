Bullrich confirmó que se le abrirá un sumario al policía que agredió al camarógrafo

El sumario a la Policía Federal fue confirmado este jueves por Patricia Bullrich luego de que un efectivo agrediera a un camarógrafo del canal A24 en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina. El hecho ocurrió en el marco del operativo desplegado por el tratamiento en el Senado de la reforma de la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Según explicó la legisladora, un grupo de diez activistas de Greenpeace intentó ingresar al Congreso como parte de una manifestación y fue retirado por las fuerzas de seguridad. “Entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, fueron sacados de manera inmediata; al Congreso no se puede entrar, por lo que fueron detenidos”, detalló Bullrich ante la prensa acreditada.

De acuerdo a su versión, tras ese procedimiento el camarógrafo habría intentado ingresar al sector donde se encontraban los detenidos, situación que fue desmentida por periodistas presentes en el lugar. En ese contexto se produjo la agresión que quedó registrada por las cámaras y generó un fuerte repudio en el ámbito periodístico.

“Se ha abierto un sumario porque el jefe de la Policía ha evaluado que su conducta ha sido reprochable, por lo cual está en análisis”, sostuvo la senadora. Y remarcó: “Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el que debe realizar. Si hubiera sido correcto en el marco del deber de la Policía no se le hubiera abierto un sumario”, concluyó, dejando abierta la investigación administrativa sobre el efectivo involucrado.