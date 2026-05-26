Ley Joaquín: Madres reclamaron en el Congreso una ley contra la violencia vicaria

Familiares y organizaciones expusieron en el Congreso para exigir el avance de una normativa específica tras el crimen de Joaquín Ruffo, el niño asesinado en Lomas de Zamora.

Familiares y organizaciones expusieron en el Congreso para exigir el avance de una normativa específica tras el crimen de Joaquín Ruffo, el niño asesinado en Lomas de Zamora.

Madres provenientes de distintos puntos del país participaron esta semana de una reunión en el Congreso de la Nación para reclamar el tratamiento de una ley específica contra la violencia vicaria. El encuentro estuvo centrado en la presentación de la denominada “Ley Joaquín”, un anteproyecto impulsado a partir del caso de Joaquín Ruffo, el niño de 8 años asesinado por su padre en Lomas de Zamora, un hecho que provocó una fuerte conmoción pública.

La jornada se desarrolló en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Familia, Niñez y Juventudes. Durante más de tres horas, víctimas, organizaciones sociales y especialistas expusieron sobre las consecuencias de la violencia vicaria y reclamaron cambios en los mecanismos judiciales y de protección para niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia familiar.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Natalia Ciak, madre de Joaquín Ruffo, quien habló sobre el dolor que atraviesa desde el crimen de su hijo. “Fui yo quien apoyó que la ley lleve el nombre de Joa para honrarlo… pero no debería ser así, tengo el alma partida”, expresó ante los medios presentes. Además, describió el difícil proceso emocional que enfrenta desde hace nueve meses: “Jamás creí vivir algo semejante” y “a veces me quedo sin palabras… sin resto de energía”.

En paralelo al debate legislativo, Ciak impulsa una campaña de recolección de firmas para respaldar el anteproyecto. La iniciativa busca establecer herramientas de prevención y actuación frente a situaciones de violencia vicaria, además de fijar protocolos de intervención y mecanismos de articulación institucional destinados a la protección de menores.

Un crimen que conmocionó a Lomas de Zamora

El episodio comenzó a esclarecerse cuando el colegio informó a la madre que el niño no había asistido a clases. En paralelo, Ruffo publicó mensajes agresivos en redes sociales. Ante esa situación, Natalia regresó a la vivienda acompañada por un patrullero y encontró a Ruffo ensangrentado y al niño sin vida.

Según trascendió, ante médicos de la fiscalía el hombre habría admitido: “Lo asfixié para mandarle un mensaje a la mamá”. La pareja estaba separada al momento del crimen, ambos realizaban terapia y Ruffo había prometido mudarse, aunque mantenía conductas violentas a nivel verbal.

A medio año del hecho, Natalia sostuvo que el ataque fue un acto “consciente y premeditado”. En su interpretación, no se trató solo de una agresión hacia ella, sino de la “peor traición” hacia el propio niño.

En su mensaje público, Ciak también se dirigió a otras madres y padres que atraviesan situaciones similares. Los llamó a “no bajar los brazos” y afirmó que el amor por los hijos “sigue vivo”, aun en medio del dolor.