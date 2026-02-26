Tensión en Congreso: 12 detenidos, dos de ellos trabajadores de prensa heridos durante la protesta

Activistas de Greenpeace irrumpieron en el Palacio Legislativo en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares. Hubo al menos 12 detenidos y fuerte repudio por la detención y las agresiones a dos trabajadores de prensa.

La Ley de Glaciares quedó en el centro de una jornada de máxima tensión frente al Congreso de la Nación Argentina, donde al menos 12 personas fueron detenidas tras una protesta encabezada por activistas de Greenpeace. Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo y se sentaron en las escalinatas en rechazo a la modificación de la norma que se debate en el Senado.

El operativo de seguridad estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina y terminó con un fuerte cuestionamiento por el accionar sobre la prensa. Además de los manifestantes, fueron detenidos dos trabajadores de prensa que cubrían la protesta. Uno de ellos es el camarógrafo de A24, Facundo Tedeschini, quien resultó herido tras recibir golpes y empujones.

Según relató la cronista del canal, los agentes les pidieron que se movieran del lugar pese a que estaban ubicados en el sector indicado para la prensa. Tras los incidentes, las cámaras registraron a Tedeschini con su equipo ensangrentado. Otros cronistas que trabajaban en las inmediaciones del Congreso también sufrieron el rocío de gas pimienta. A la periodista que acompañaba al camarógrafo herido se la escuchaba toser y reclamar a los efectivos que se detuvieran porque estaban cumpliendo tareas periodísticas.

Facundo Muñoz pudo registrar el video anterior en donde lo atacaban y reprimían al camarógrafo Facundo Tedechini, quien solo realizaba su trabajo y estaba en el sector de prensa sin romper ninguna regla.

En paralelo, desde La Libertad Avanza defendieron la reforma de la Ley de Glaciares, que apunta a redefinir la protección del ambiente periglacial y otorgar mayor potestad a las provincias sobre sus recursos naturales, en medio de un debate que volvió a tensar la relación entre desarrollo económico, protección ambiental y libertad de prensa.

Así se llevaron detenido al trabajador de prensa Facundo Tedeschini