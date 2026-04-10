Bullrich respaldó a Adorni y justificó su silencio ante las denuncias: “Recién arranca en política”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió a la polémica en torno a Manuel Adorni y sostuvo que el funcionario eligió “el silencio” para afrontar las denuncias en su contra porque “quizás no tiene el cuero tan duro” como ella. Según explicó, el jefe de Gabinete “recién arranca en política” y proviene del ámbito privado.

“Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, sostuvo Bullrich durante un encuentro en la Bolsa de Comercio de Córdoba. En esa línea, remarcó que la decisión de no responder públicamente forma parte de una estrategia personal del funcionario.

Además, la dirigente oficialista insistió en que el Gobierno no interviene en cuestiones judiciales. “La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y un juez que son los que van a decidir”, afirmó ante la prensa antes de su exposición.

Durante su paso por Córdoba, Bullrich también defendió las reformas impulsadas por el oficialismo, como la laboral y la de la Ley de Glaciares, y se refirió a la situación económica. Aseguró que la inflación “subió, pero va a seguir bajando” y comparó el escenario con la evolución del riesgo país. “Cuando uno atraviesa un río difícil, hay momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo”, concluyó.