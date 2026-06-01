El Circuito de Ahorro Brown llega con sus productos a los barrios y las instituciones locales

En el marco del programa Circuito de Ahorro Brown, la comuna browniana continúa promoviendo diversas alternativas de mercado para que los vecinos del distrito puedan comprar productos de calidad a precios accesibles.

La propuesta municipal que tiene como objetivo fomentar la economía popular y cuidar el bolsillo de los consumidores, arriba no solo a las calles y espacios públicos sino a instituciones de Almirante Brown.

Las actividades previstas para este mes son las siguientes:

El Mercado de Cercanía vuelve los martes 2, 9, 16, 23 y 30 de junio a la Estación de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini). Mientras que los miércoles 3, 10, 17 y 24 y los viernes 5, 12, 19 y 26 la propuesta regresará a la Estación de Claypole en Av. 17 de Octubre y Nazca.

Dicho mercado arribará también durante los jueves a diferentes centros de jubilados del distrito. En ese marco, el 4 de junio se emplazará en el Centro Recreativo de Jubilados y Pensionados de Rafael Calzada (Marucco 1345, Rafael Calzada); el 11 en el Centro de Jubilados Rafael Escobar (Pedro Goyena 1120 de Burzaco); el 18 en la Asociación de Jubilados y Pensionados Malvinas Argentinas (Buenos Aires 191, Malvinas Argentinas), y el 25 de junio llegará al Centro Comunitario de Jubilados y Pensionados Glew Vive (Bécquer 657, Glew).

En estos espacios, de 9 a 14, se ofrecerán frutas, verduras, pastas y productos de almacén, entre otros.

La Feria de Productores Rurales vuelve todos los viernes de 10 a 14 a la Plaza Cerretti de Adrogué (Diagonal Toll y Cerretti). En tanto, hace lo propio todos los sábados de 10 a 16 en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000). Esta propuesta llegará con frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces, conservas y panadería.

También el Mercado Multiplicar del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), ubicado en Cruz del Sur 1271, esquina Uruguay, Burzaco, abrirá sus puertas los viernes 5, 12, 19 y 26 en el horario de 9 a 14.

En el lugar los vecinos podrán adquirir verduras agroecológicas, panificados y productos alimenticios.