La vuelta a clases sale un 43% más este año

La vuelta a clases tendrá un costo del 43 por ciento más que el año pasado. La canasta escolar que relevó Consumidores Libres da cuenta de un aumento del 42.82 % en útiles escolares y 14.58% en indumentaria respecto al año 2025.
El relevamiento comprende 33 productos de librería, más cuatro artículos de indumentaria escolar. En cuanto a las mochilas se ofrecen diferentes diseños, medidas y calidades, cuyos precios oscilan entre los $ 20.000 y $ 180.000.
Dentro de los productos que más aumentaron se encuentro la cinta adhesiva (91%), el cuaderno tapa flexible Gloria (186%) y el compás plástico (88%).
En tanto, los guardapolvos presentan subas del orden del 6% y el 7%, mientras que las zapatillas aumentaron entre un 24% y un 32%.
|Producto
|Precio Anterior
|Precio Actual
|Variación
|Cuaderno forrado 84 hojas 90 grs.Rivada-tapa dura
|$12400
|$14500
|+16.94%
|Cuaderno forrado 48 hojas tipo Éxito/Rivadavia
|$4890
|$8000
|+63.6%
|Cuaderno Universitario 80 hojas 57 grs.
|$4300
|$5500
|+27.91%
|Cuaderno t /flex 48 hojas 57 grs.Gloria-precio PC
|$1350
|$3870
|+186.67%
|Repuesto 96 hojas 57 grs económico.precio
|$3073
|$3800
|+23.66%
|Repuesto 96 hojas 90 grs 1º calidad. Rivadavia
|$9900
|$11500
|+16.16%
|Block A4 80 hojas 57 grs.-
|$3600
|$5600
|+55.56%
|Block oficio 80 hojas 70 grs.
|$4100
|$6500
|+58.54%
|Carpeta p/ dibujo c/ cordón oficio.N.3
|$2400
|$3500
|+45.83%
|Carpeta negra fibra N.3
|$2800
|$5200
|+85.71%
|Lapices de madera econom. 12 un.cortos
|$1800
|$2100
|+16.67%
|Lapices de madera 12 un. Largos Pelikan
|$2650
|$3790
|+43.02%
|Fibra escolar x 6 unidades
|$2200
|$3650
|+65.91%
|Compás plástico ECONOMICO Paper Mate
|$1250
|$2350
|+88%
|Compás metálico 11cm
|$2845
|$5200
|+82.78%
|Bolígrafo azul, negro, verde, rojo BIC blister
|$850
|$1490
|+75.29%
|Lápiz grafito 1º marca FABER b
|$980
|$1450
|+47.96%
|Goma para lápiz económica
|$250
|$400
|+60%
|Goma para tinta/lápiz Maped
|$650
|$750
|+15.38%
|Lápiz corrector 2da marca Sylbapen
|$1450
|$2750
|+89.66%
|Adhesivo vinílico 30 grs. Voligoma
|$1265
|$1590
|+25.69%
|Adhesivo vinílico 250 grs.econom.
|$3450
|$5500
|+59.42%
|Escuadra de plastico
|$620
|$950
|+53.23%
|Regla 20 cm economica acrilico
|$520
|$780
|+50%
|Transportador -chico acrilico
|$620
|$750
|+20.97%
|Papel Glacé 10 hojas comunes
|$450
|$600
|+33.33%
|Sacapuntas metálico Maped
|$980
|$1750
|+78.57%
|Tijera escolar economica Filgo
|$1850
|$2100
|+13.51%
|Témpera x 8 cc alba
|$2100
|$2500
|+19.05%
|Cinta adhesiva 30 metros -scoth similar
|$1190
|$2350
|+97.48%
|Resaltador Pelikan -BIC
|$1280
|$2450
|+91.41%
|Rótulo plancha etiquetas 8 unid
|$700
|$850
|+21.43%
|Diccionario -impresión economica-Guadal
|$12300
|$15990
|+30%
|Guardapolvo recto c/botones-T 10-arciel
|$33000
|$35000
|+6.06%
|Guardapolvo recto talle 10 blanco tela acrocel
|$27000
|$29000
|+7.41%
|Zapatillas blancas lona talle 20 al 26
|$15500
|$20500
|+32.26%
|Zapatillas blancas lona blanca talle 29 al 38
|$20500
|$25500
|+24.39%