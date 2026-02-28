CentralesDestacadasEconomíaNacionales

La vuelta a clases sale un 43% más este año

La vuelta a clases implica un desembolso del 43% más este año, en el caso de los útiles, y del 14% cuando se habla de indumentaria.
La vuelta a clases tendrá un costo del 43 por ciento más que el año pasado. La canasta escolar que relevó Consumidores Libres da cuenta de un aumento del 42.82 % en útiles escolares y 14.58% en indumentaria respecto al año 2025.

El relevamiento comprende 33 productos de librería, más cuatro artículos de indumentaria escolar. En cuanto a las mochilas se ofrecen diferentes diseños, medidas y calidades, cuyos precios oscilan entre los $ 20.000 y $ 180.000.

Dentro de los productos que más aumentaron se encuentro la cinta adhesiva (91%), el cuaderno tapa flexible Gloria (186%) y el compás plástico (88%).

En tanto, los guardapolvos presentan subas del orden del 6% y el 7%, mientras que las zapatillas aumentaron entre un 24% y un 32%.

ProductoPrecio AnteriorPrecio ActualVariación
Cuaderno forrado 84 hojas 90 grs.Rivada-tapa dura$12400$14500+16.94%
Cuaderno forrado 48 hojas tipo Éxito/Rivadavia$4890$8000+63.6%
Cuaderno Universitario 80 hojas 57 grs.$4300$5500+27.91%
Cuaderno t /flex 48 hojas 57 grs.Gloria-precio PC$1350$3870+186.67%
Repuesto 96 hojas 57 grs económico.precio$3073$3800+23.66%
Repuesto 96 hojas 90 grs 1º calidad. Rivadavia$9900$11500+16.16%
Block A4 80 hojas 57 grs.-$3600$5600+55.56%
Block oficio 80 hojas 70 grs.$4100$6500+58.54%
Carpeta p/ dibujo c/ cordón oficio.N.3$2400$3500+45.83%
Carpeta negra fibra N.3$2800$5200+85.71%
Lapices de madera econom. 12 un.cortos$1800$2100+16.67%
Lapices de madera 12 un. Largos Pelikan$2650$3790+43.02%
Fibra escolar x 6 unidades$2200$3650+65.91%
Compás plástico ECONOMICO Paper Mate$1250$2350+88%
Compás metálico 11cm$2845$5200+82.78%
Bolígrafo azul, negro, verde, rojo BIC blister$850$1490+75.29%
Lápiz grafito 1º marca FABER b$980$1450+47.96%
Goma para lápiz económica$250$400+60%
Goma para tinta/lápiz Maped$650$750+15.38%
Lápiz corrector 2da marca Sylbapen$1450$2750+89.66%
Adhesivo vinílico 30 grs. Voligoma$1265$1590+25.69%
Adhesivo vinílico 250 grs.econom.$3450$5500+59.42%
Escuadra de plastico$620$950+53.23%
Regla 20 cm economica acrilico$520$780+50%
Transportador -chico acrilico$620$750+20.97%
Papel Glacé 10 hojas comunes$450$600+33.33%
Sacapuntas metálico Maped$980$1750+78.57%
Tijera escolar economica Filgo$1850$2100+13.51%
Témpera x 8 cc alba$2100$2500+19.05%
Cinta adhesiva 30 metros -scoth similar$1190$2350+97.48%
Resaltador Pelikan -BIC$1280$2450+91.41%
Rótulo plancha etiquetas 8 unid$700$850+21.43%
Diccionario -impresión economica-Guadal$12300$15990+30%
Guardapolvo recto c/botones-T 10-arciel$33000$35000+6.06%
Guardapolvo recto talle 10 blanco tela acrocel$27000$29000+7.41%
Zapatillas blancas lona talle 20 al 26$15500$20500+32.26%
Zapatillas blancas lona blanca talle 29 al 38$20500$25500+24.39%

