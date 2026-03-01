Liberaron al gendarme Nahuel Gallo tras 450 días de detención en una cárcel venezolana

Tras más de un año preso en Caracas, el uniformado fue excarcelado y retorna al país luego de una gestión humanitaria.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo 1 de marzo de 2026 tras pasar 450 días detenido en Venezuela y ya se encuentra en un vuelo de regreso hacia la Argentina. La confirmación del traslado llegó por parte de su entorno familiar y, en paralelo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado oficial en el que atribuyó el desenlace a una gestión “humanitaria” encabezada por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

La detención de Gallo se había producido en 2024 en un paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa, María Alexandra Gómez —de nacionalidad venezolana— y a su hijo. Durante la primera etapa del caso, su paradero fue desconocido hasta que fue localizado en la prisión El Rodeo 1, en Caracas.

Según la reconstrucción difundida por la AFA, la excarcelación se logró tras gestiones ante Delcy Rodríguez, mencionada en el comunicado como “Presidenta de Venezuela”, con un rol clave de intermediación del titular de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez Ochoa, presidente de la FVF.

El comunicado de la AFA y el rol de la intermediación

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”, señaló la AFA en su mensaje oficial, en el que también subrayó el enfoque humanitario de la gestión.

En el mismo texto, la entidad sostuvo que el caso demuestra “que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, al describir el canal de diálogo que, según indicó, se abrió a partir del vínculo institucional con el fútbol venezolano.

Además, la AFA destacó el rol del interlocutor local: “Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.

El mensaje de la familia y el regreso al país

“Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina”, escribió María Alexandra Gómez en la red social X para confirmar que el gendarme ya había salido de Venezuela.

En otra publicación, la esposa del uniformado expresó el impacto del desenlace en la familia: “Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”.

Con el regreso en curso, el caso entra en una nueva etapa marcada por el reencuentro familiar y la reconstrucción de lo ocurrido durante el período de detención, que incluyó semanas sin información oficial sobre su ubicación hasta su localización en El Rodeo 1.