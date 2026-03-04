Nahuel Gallo luego de su liberación confesó que aún “sigue encerrado en su mente”

El gendarme argentino que estuvo detenido 448 días en Venezuela habló este miércoles por primera vez desde su liberación y aseguró que tiene “escasa información” sobre lo vivido en cautiverio y que su objetivo inmediato es reinserción social y recuperación.

En conferencia de prensa desde el Edificio Centinela junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería, Claudio Brilloni, Nahuel Gallo declaró que se encuentra bien de salud y que está realizando estudios médicos mientras intenta readaptarse a la vida civil tras 448 días de detención en la prisión El Rodeo I en Venezuela.

El gendarme relató que en el centro penitenciario ,donde compartía espacio con 35 nacionalidades, sufrió “tortura psicológica”, incertidumbres diarias sobre su libertad y completa incomunicación, sin visitas ni llamadas, lo que marcó profundamente su experiencia. Agradeció especialmente la ayuda de otros presos y al Estado argentino por sus gestiones en su caso.

Gallo subrayó la importancia de no olvidar a los demás detenidos extranjeros que aún esperan su liberación en Venezuela y dijo que, pese a estar físicamente libre, aún se siente “encerrado en su mente” hasta que ellos también puedan volver a sus respectivos países.

Su llegada al país se produjo tras un operativo humanitario y un intenso reclamo internacional que incluyó a organismos de Derechos Humanos, y fue recibido por su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo, con quienes compartió su primera cena familiar tras su regreso.