Las mascotas ya pueden viajar en los trenes de larga distancia

Trenes Argentinos informó que desde este mes, las mascotas pueden viajar. Mientras que un pasaje a Mar del Plata sale entre $32.000 y $38.000, el del animal llega a $77.500.

Trenes Argentinos habilitó oficialmente la venta de pasajes para el servicio que une Constitución con Mar del Plata durante este mes. La nueva programación llega con cambios significativos en la frecuencia, ajustes en los tiempos de viaje y la implementación de una política pet friendly.

El cronograma se modificó para adaptarse a la temporada baja, ofreciendo dos trenes diarios por sentido: uno que realiza paradas en todas las estaciones intermedias y otro servicio semirápido. Además, se mantendrá un refuerzo adicional para los fines de semana.

La principal novedad de este mes es que se permite viajar con mascotas. Los interesados deberán cumplir con las condiciones y requisitos fijados por la empresa ferroviaria, que incluyen el uso de contenedores adecuados y documentación sanitaria. El costo del pasaje para trasladar a una mascota se fijó en $77.500, un valor sensiblemente superior al ticket de un pasajero convencional.

Las condiciones

Se permite 1 mascota por pasajero mayor de edad, exclusivamente perro o gato .

mayor de edad, exclusivamente . El traslado será únicamente de cabecera a cabecera .

. La mascota deberá viajar dentro de un transportín con medidas máximas de 48 cm x 45 cm de base .

. Deberás presentarte en el preembarque 2 horas antes y no menos de 45 minutos del horario de salida del tren con la documentación obligatoria vigente y los elementos obligatorios .

. La mascota no puede salir del transportín.

No está permitido descender en estaciones intermedias para pasear a la mascota.

Los precios para el tramo completo entre Constitución y Mar del Plata se mantienen en $32.000 (primera) y $38.000 (pullman). Los boletos adquiridos a través del sitio web oficial (webventas.sofse.gob.ar) cuentan con un 10% de descuento.

También se pueden comprar pasajes para viajar a Bragado, Junín y Rosario, pero se encuentran interrumpidos los servicios a Tucumán, Justo Daract, Córdoba y Divisadero de Pinamar. “El servicio se encuentra temporariamente interrumpido por solicitud del concesionario de vías (NCA) para tareas de revisión”, informa la empresa.