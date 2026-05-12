El Gobierno vuelve a poner en agenda la reforma electoral

La mesa política del Gobierno se reúne para avanzar con la reforma electoral, mientras los escándalos de Manuel Adorni siguen en la agenda y las universidades salen a la calle.

La mesa política del Gobierno se reúne para avanzar con la reforma electoral, mientras los escándalos de Manuel Adorni siguen en la agenda y las universidades salen a la calle.

La mesa política del Gobierno de Javier Milei se reunirá este martes, por la tarde, para analizar la estrategia parlamentaria con el objetivo de avanzar con la reforma electoral.

Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, ya expresó que el proyecto que, entre otros artículos consagra la eliminación de las primarias, debe ser sancionado tal cual fue elaborado por La Libertad Avanza.

La iniciativa plantea la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) con opción de lista completa, y una serie de cambios en el funcionamiento, financiamiento y reconocimiento de los partidos políticos.

Los aliados, en tanto, creen que el apartado Ficha Limpia debe tratarse por separado. Fuentes parlamentarias señalan que esta idea partió de Patricia Bullrich, integrante de la mesa política y jefa del bloque de LLA en el Senado.

Además de esa normativa, la gestión libertaria intenta retomar el curso en una semana legislativa que incluye el debate sobre la Ley Hojarasca y la reducción de subsidios en zonas frías.

Esto se da en un intento por recuperar la agenda frente a los escándalos de Manuel Adorni y en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria.

Puntos clave de la reforma electoral