El Gobierno vuelve a poner en agenda la reforma electoral

La mesa política del Gobierno de Javier Milei se reunirá este martes, por la tarde, para analizar la estrategia parlamentaria con el objetivo de avanzar con la reforma electoral.
Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, ya expresó que el proyecto que, entre otros artículos consagra la eliminación de las primarias, debe ser sancionado tal cual fue elaborado por La Libertad Avanza.
La iniciativa plantea la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) con opción de lista completa, y una serie de cambios en el funcionamiento, financiamiento y reconocimiento de los partidos políticos.
Los aliados, en tanto, creen que el apartado Ficha Limpia debe tratarse por separado. Fuentes parlamentarias señalan que esta idea partió de Patricia Bullrich, integrante de la mesa política y jefa del bloque de LLA en el Senado.
Además de esa normativa, la gestión libertaria intenta retomar el curso en una semana legislativa que incluye el debate sobre la Ley Hojarasca y la reducción de subsidios en zonas frías.
Esto se da en un intento por recuperar la agenda frente a los escándalos de Manuel Adorni y en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria.
Puntos clave de la reforma electoral
- Reconocimiento de partidos políticos: se exige el apoyo del 0,5% del padrón del distrito en 180 días y presencia en al menos 10 distritos para ser partido nacional, con afiliados equivalentes al 0,1% del padrón.
- Eliminación de las PASO: se derogan las primarias y cada partido definirá sus candidaturas internamente.
- Ficha Limpia: inhabilita a candidatos con condena en segunda instancia por delitos dolosos y crea un registro público de control.
- Boleta Única de Papel: se implementa para todas las categorías, con opción de voto por lista completa o por categoría.
- Financiamiento político: se eleva el tope de aportes privados, se eliminan límites de gasto y la publicidad gratuita, pero se prohíben donaciones de contratistas, procesados y sindicatos.
- Cambios en el Parlasur: los representantes ya no serán elegidos por voto directo, sino designados por el Congreso, sin sueldo adicional.
- Campaña electoral: comenzará 60 días antes y finalizará 48 horas previas, con restricciones a la publicidad oficial en el tramo final.