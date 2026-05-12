“La universidad da pocos graduados”, aseguró Alejandro Álvarez

Así lo advirtió el subsecretario de Políticas Universitarias, en el marco del día en el que las universidades salen a la calle para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Así lo advirtió el subsecretario de Políticas Universitarias, en el marco del día en el que las universidades salen a la calle para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Casi como una provocación, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que “las universidades dan pocos graduados” frente al “gasto” que implica el sostenimiento del sistema de educación.

Además de cuestionar el número de graduados, cuestionó que “el presupuesto universitario es arbitrario” y “se designa por rosca política” debido a que “no hay un procedimiento fijo”.

Se expresó de esta forma en declaraciones a Radio Rivadavia y tras el recorte anunciado en la víspera, que tiene que ver con un millonario ajuste en programas y obras de infraestructura en distintas casas de altos estudios.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), estudiantes y gremios que representan a los trabajadores (docentes y nodocentes) de las universidades se movilizan hoy en lo que será la cuarta Marcha Federal Universtiaria.

El acto centro está previsto para las 17, pero la convocatoria a concentrar es a partir de las 14 en distintos puntos de Capital Federal. También hay movilizaciones en distintos puntos del país. El reclamo es que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.