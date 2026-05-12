Marcha Federal Universitaria: El punto de encuentro de la Comunidad UNLZ

"Hoy jugamos todos", el llamado de la UNLZ a la cuarta Marcha Federal Universitaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

"Hoy jugamos todos", el llamado de la UNLZ a la cuarta Marcha Federal Universitaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En el marco de la convocatoria en defensa de la educación, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) convoca a movilizar esta tarde. “Hoy jugamos todos”, reza el llamado de la casa de altos estudios a través de redes sociales.

El punto de encuentro de la Comunidad UNLZ es Lima y Avenida de Mayo, en CABA, a las 14.30.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió el fin de semana un mensaje concreto: 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

A fines de abril, el CIN le respondió al Gobierno de Javier Milei, que intimó a los rectores por las medidas de fuerza adoptadas en las universidades públicas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Cumplan la Ley”, exigió.

Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue votada por el Congreso y vetada por el Gobierno. Al siguiente año, sucedió exactamente lo mismo, pero el Poder Legislativo logró ratificar la iniciativa. Todo terminó en la Justicia, que falló a favor de las universidades, y ahora el Gobierno dilata la resolución acudiendo a la Corte