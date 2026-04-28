La dramática postal de los trenes: no descartan un reducción de los servicios

Formaciones abarrotadas, empujones y miles de personas intentando subir. La postal podría repetirse y La Fraternidad no descarta que los trenes funcionen cada una hora.

Formaciones abarrotadas, empujones y miles de personas intentando subir. La postal podría repetirse y La Fraternidad no descarta que los trenes funcionen cada una hora.

Durante la tarde del lunes, la postal que se vio en la estación Constitución, con empujones, formaciones abarrotadas y cientos de personas esperando en el andén, se podría volver a repetir. No descartan una reducción de los servicios a uno por hora.

“Ramales #Korn, #Ezeiza y #BosquesVíaTemperley con demoras y cancelaciones tras problemas técnicos”, anunciaba ayer la empresa Trenes Argentinos, en medio de imágenes que se viralizaron y mostraron el lado más cruel del transporte.

Desde La Fraternidad, en tanto, ya habían advertido que la frecuencia podría reducirse a una por hora, debido a la falta de inversión por parte del Gobierno, que había declarado la “emergencia ferroviaria” hace dos años.

“Lamentablemente el resultado de esa anunciada inversión o nueva asignación de fondos para cumplir con lo establecido en la norma es una DISMINUCIÓN del 30 % promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos a la comunidad y sin que se vislumbre una mejora en el sistema ferroviario”, señaló el gremio.

Además, hizo alusión a los servicios de carga. “Lo deplorable de la prestación de servicios no admite un análisis serio, atento a su promedio de 3 descarrilamientos diarios”, precisó el comunicado de La Fraternidad.

Admite no saber el destino de los fondos que debían invertirse, pero aclara: “Lo que sí sabemos es que, de persistir el rumbo, ese tren que lo lleva todos los días a su trabajo circulará 1 vez cada hora, por falta de formaciones y por el mal estado de vías y señales”.

Con este panorama, la postal que se vio ayer por la tarde, en el regreso de miles de trabajadores a sus casas, podría repetirse. Y la posibilidad de una formación por hora, enciende las alarmas.