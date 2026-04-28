Respaldado por Milei y en medio del escándalo, Adorni expone mañana en Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá responder casi 5000 preguntas que le formularon diputados de la oposición, de las cuales la mayoría estuvo centrada en el aumento de su patrimonio, el polémico viaje a Uruguay y el caso Libra.

Los legisladores presentaron las preguntas, que Adorni debe contestar en el informe escrito que enviará a la Cámara de Diputados antes del 29 de abril. Mañana acudirá para exponer en el recinto de sesiones sobre la marcha del Gobierno.

El presidente Javier Milei confirmó que lo acompañará. El respaldo a Adorni es férreo, pese a que siguen apareciendo capítulos en este escándalo, que se suma a otros que protagoniza el Gobierno. “Dará las respuestas que correspondan”, aseguró el jefe de Estado.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso Nacional, pero desde que asumió el ministro todavía no asistió a brindar su informe al Parlamento.

Su informe sobre la marcha del Gobierno estará atravesado por la polémica en el incremento de su patrimonio, en el viaje a Uruguay y en el caso Libra, aunque habrá otras consultas por la situación económica, del empleo y de las provincias.