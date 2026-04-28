Cuatro detenidos por venta de drogas en la zona sur del Conurbano

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a cuatro personas, señaladas por venta de drogas, en Avellaneda y Almirante Brown. Además de las detenciones, los efectivos secuestraron estupefacientes y armas de fuego.

Uno de los procedimientos, en los que detuvieron a un hombre de 62 años y a una mujer de 44, se registró en Avellaneda. En la intersección de Rivas y Alberti, los efectivos notaron la actitud sospechosa de una personas, que al advertir la presencia policial, corrió hacia un auto.

Hallaron una mochila con dos armas de fuego -una calibre 45 y ora 9 mm-, además de 162 dosis de marihuana y 138 dosis de cocaína. La causa, en manos de la UFI 4 de Avellaneda, contempla además de la tenencia de estupefacientes y de arma de guerra, resistencia a la autoridad porque se tornaron “hostiles”.

También la Policía de Avellaneda realizó un allanamiento en Magdalena al 1600, por orden de la la misma Fiscalía, en el cual aprehendieron a una mujer de 39 años, quien tenía en su poder más de 200 dosis de cocaína, una balanza de precisión y elementos de corte.

Además, la Policía de la provincia de Buenos Aires desbarató un punto de comercialización de estupefacientes y detuvo a un hombre con dosis de pasta base en la localidad de San José, partido de Almirante Brown. El allanamiento fue en la intersección de Mitre y Benteveo, donde funcionaba el búnker.