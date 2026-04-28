Investigación en Villa Ballester: “Fue un aborto en el marco de la Ley”

Habló el profesional que le practicó el aborto a la nena de 13 años, quien cursaba un embarazo de ocho meses producto de una violación.

Habló el profesional que le practicó el aborto a la nena de 13 años, quien cursaba un embarazo de ocho meses producto de una violación.

La investigación judicial por el aborto de una nena oriunda de Santiago del Espero en la provincia de Buenos Aires generó muchas dudas, pero lo cierto es que se trató de “un aborto en el marco de la Ley”, precisó el profesional que realizó la intervención.

Mientras algunos medios optaron por hablar de “la clínica del horror” por el hallazgo de ocho fetos, lo concreto es que el centro de salud realiza abortos enmarcados en las leyes de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo.

La nena tiene 13 años es oriunda de Santiago del Estero y cursaba el octavo mes de embarazo, producto de una violación, que es investigada por la Justicia y por la cual el acusado (un familiar de ella) se encuentra prófugo.

La familia se acercó a una fundación y alertó por el drama que vivía la preadolescente porque en Santiago del Estero todo los médicos hacían “objeción de conciencia”, por lo cual no podía acceder a la ILE, cosa que finalmente consiguió en la Clínica Santa María de Villa Ballester.

La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Argentina está garantizada por la Ley Nº 27.610 (vigente desde 2021) para casos de violación o riesgo para la vida/salud de la persona gestante. A diferencia de la IVE (hasta la semana 14), la ILE no tiene límite gestacional.

Damián Levy, el profesional a cargo de la intervención, precisó que “fue un aborto en el marco de la ley”. “Estoy con la convicción firme de que lo llevado a cabo está dentro de los protocolos médicos vigentes, en el marco de la ley y seguimos trabajando y respondiendo a lo que necesiten”, aseguró a C5N.

¿Cómo llegó a Buenos Aires? La menor, acompañada de su madre, viajó gracias a la intervención de la Fundación Cígesar, que confirmó el convenio con la clínica y aclaró que se basa en el alquiler de las instalaciones “para la realización de prácticas que requieren quirófano o internación”.

“Todas las prácticas realizadas se llevan dentro del marco legal vigente cumpliendo con la normativa aplicable y con los estándares de calidad de atención establecidos en los protocolos sanitarios vigentes”, sumaron desde la ONG.