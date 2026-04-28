Nueva audiencia del juicio por la muerte de Maradona: ¿Quiénes declaran hoy?

En una nueva audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona declaran Carlos Díaz, Verónica Ojeda, una de las hermanas del astro y un perito.

En una nueva audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona declaran Carlos Díaz, Verónica Ojeda, una de las hermanas del astro y un perito.

El psicólogo Carlos Díaz; la exmujer de Diego Armando Maradona, Verónica Ojeda; Rita, una de las hermanas; y el perito de la Policía Científica, Gerardo Vergara, declararán este martes en el juicio por la muerte del astro argentino.

La audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro comenzará a las 10.

Allegados a la defensa del psicólogo señalaron que el testimonio del especialista en tratamiento de adicciones estará “centrado en su actividad”, mientras que la madre de Dieguito, Fernando y Rita serán otras de las familiares del exfutbolista en declarar luego de Gianinna.

Todo aquello realizado en el primer proceso, frustrado por el documental, no será contemplado en este nuevo juicio. Las audiencias se llevan a cabo los martes y miércoles, entre las 10 y las 17, en el edificio de la calle Ituzaingó 340.

Este nuevo litigio se realiza a más de cinco años del deceso de Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en su casa del country San Andrés de Tigre, producto de un paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón.

Además de Luque, los otros sindicados son la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Ariel Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.