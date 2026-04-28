Avanza el deterioro del consumo: el primer trimestre acumula una baja del 3,1%

Un informe de Scentia precisó que el consumo masivo registró una contracción del 5,1% durante marzo y se mantiene la tendencia negativa del año pasado.

Un informe de Scentia precisó que el consumo masivo registró una contracción del 5,1% durante marzo y se mantiene la tendencia negativa del año pasado.

El consumo masivo registró una contracción del 5,1% durante el mes de marzo y mantiene la tendencia a la baja observada durante los dos meses anteriores del año.

Con esta cifra, el primer trimestre de 2025 cerró con una baja acumulada del 3,1%. Los datos surgen del informe de la consultora Scentia.

El estudio destaca que el precio promedio ponderado del sector tuvo una variación interanual del 20,4%, valor que se ubicó “bastante por debajo del IPC cuyo valor, en el mismo periodo de comparación, fue de 32,6%”.

En el desglose por canales de venta, los supermercados presentaron una baja del 7% y los mayoristas una caída del 8,8%. Los autoservicios independientes retrocedieron un 5,1%, mientras que los almacenes y kioscos (K+T) registraron un descenso del 4,5%.

En contraste, el sector de farmacias mostró un crecimiento marginal del 0,9% y el e-commerce subió un 34,3%. Mientras que en los supermercados se registraron “todas las canastas negativas”, el comercio electrónico mantuvo todos sus indicadores en positivo.