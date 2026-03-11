Buenas condiciones meteorológicas para este miércoles

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles, y lo que resta de la semana, en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que la marca térmica llegará a los 25 este miércoles, mientras que el cielo se mostrará algo a parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano.

Asimismo, el jueves se repite la máxima de 25 grados, otra jornada con cielo parcialmente nublado, pero la temperatura máxima llega a los 26 el viernes, último día templado en la zona sur del Conurbano.

La marca térmica se posiciona en 27 grados el sábado pero llega a 30 el domingo, jornadas en las que no se esperan precipitaciones.

El lunes, en tanto, se anuncia una máxima de 32 grados en la zona sur, jornada en la cual el verano advierte definitivamente que aún no se retira. La marca térmica será de 29 grados el martes.