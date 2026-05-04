Tragedia en Tornquist: una médica de Lanús falleció en un violento choque junto a tres amigos



Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de Lanús tras confirmarse que una vecina del distrito se encuentra entre las cuatro víctimas fatales del brutal accidente de tránsito ocurrido este lunes por la mañana en la Ruta 76, a la altura del Parque Provincial Ernesto Tornquist.

La víctima local fue identificada como Talía Araceli Mansilla, de 29 años. Talía vivía en Lanús, ejercía como médica en el Hospital Favaloro y tenía un fuerte vínculo con el automovilismo: era hija del reconocido expiloto Enrique ‘Quique’ Mansilla, quien supo rivalizar con Ayrton Senna en la fórmula birtánica, y esposa del actual piloto de rally Francisco Martorelli.

Radiografía del accidente

El siniestro se produjo alrededor de las 7:30 de la mañana en el sector conocido como Abra de la Ventana, un tramo de la ruta reconocido por sus curvas pronunciadas y banquinas irregulares. Según la reconstrucción de los investigadores, el grupo de amigos regresaba de una fiesta y circulaba a bordo de un Citroën C3 en sentido Tornquist–Sierra de la Ventana.

Las primeras pericias indican que al ingresar a una curva, presuntamente a una velocidad superior a la recomendada, el conductor perdió el control del auto. El vehículo se fue hacia la banquina derecha y, en la desesperación por intentar volver a la calzada, cruzó de carril. En ese momento exacto, un Ford Focus que circulaba en sentido contrario impactó de lleno contra el lateral derecho del Citroën, arrojándolo hacia un zanjón.

Las otras víctimas y el estado del conductor

De los cinco ocupantes que viajaban en el Citroën, cuatro perdieron la vida en el acto. Además de la médica lanusense, fallecieron tres jóvenes residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

María de los Milagros Chirinos (28): Vivía en Caballito y también era profesional de la salud, desempeñándose en el Centro Nacional de Genética Médica.

Ezequiel Agustín Quaglio (31): Residente de Caballito.

Laura Camila Díaz Sandoval (26): Médica radicada en la Ciudad de Buenos Aires.

El único sobreviviente del vehículo fue el conductor, identificado como Juan Ignacio Daulerio (28), quien sufrió diversas lesiones y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal Alberto Castro.

La escena del choque demandó un amplio operativo que movilizó a Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía Comunal y personal de Tránsito. Durante varias horas, la zona operó con un solo carril habilitado mientras los peritos de la Policía Científica levantaban rastros para determinar la mecánica exacta de la tragedia que hoy enluta a Lanús y a la Ciudad de Buenos Aires.