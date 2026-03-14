Pañuelada por la Memoria en la UNLZ

La Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ ratifica el compromiso con la histórica lucha de las Madres y las Abuelas.

La Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ ratifica el compromiso con la histórica lucha de las Madres y las Abuelas.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) realizará una “Pañuelada por la Memoria”, en vísperas de los 50 años del Golpe en Argentina. También propone un concurso literario.

La “Pañuelada por la Memoria” se realizará el 18 de marzo, a las 11, en el hall central de Sociales. El campus está ubicado en Juan XXIII y Camino de Cintura (Ruta 4).

“En el marco del mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia, te invitamos a participar de una acción colectiva de elaboración de móviles de pañuelos, como parte de nuestro compromiso con la histórica lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, convoca.

Piden la colaboración con botellas plásticas (de 2.25lts, 2.5lts, 3lts y 5lts), transparentes y limpias, además de tela blanca (tropical mecánico, sábanas recicladas o liencillo) para poder armar los pañuelos.

Concurso literario

Además de la actividad del 18, la Facultad propone el III Concurso Literario “Historias que florecen. A 50 años del Golpe de Estado 1976–2026”.

La convocatoria está dirigida a escritores y escritoras mayores de 18 años, de nacionalidad argentina o extranjeros con residencia en el país. Bases y condiciones en http://sociales.unlz.edu.ar

Se recibirán cuentos o relatos breves y poesía. Cada participante podrá presentar una sola obra y el cierre de la convocatoria es el 5 de abril. Envío de obras a: hologramatica@sociales.unlz.edu.ar