Reabrió el jardín maternal en la Biblioteca Popular de Monte Chingolo

El jardín había sido inaugurado en 2020 pero debido al ajuste de la administración de Javier Milei, no pudo seguir funcionado. Hoy, reabre sus puertas con ayuda de la Provincia.

El jardín había sido inaugurado en 2020 pero debido al ajuste de la administración de Javier Milei, no pudo seguir funcionado. Hoy, reabre sus puertas con ayuda de la Provincia.

La Unidad de Desarrollo Infantil (UDI) se encuentra en la histórica estación del ferrocarril de Monte Chingolo, en la que también funciona la Biblioteca Popular. Con un emotivo acto, reabrió sus puertas para recibir a los más chicos.

El dirigente peronista Agustín Balladares fue de la partida en la ceremonia. Estuvo acompañado por la directora de Políticas del Cuidados del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Ayelén Pino; la vicerrectora de la Universidad Nacional de Lanús, Georgina Hernández; y el presidente de la Biblioteca Popular, Fernando Martínez.

El jardín maternal había abierto las puertas en 2020, para que cientos de chicos den sus primeros pasos en el aprendizaje, pero debido al ajuste del gobierno de Javier Milei tuvo que dejar de funcionar. Hoy, el espacio vuelve a recibir a esos locos bajitos con ayuda del gobierno de la Provincia.

“El gobierno de Javier Milei recortó estos fondos, dejando a los chicos sin este lugar tan importante. Hoy vuelve a abrir sus puertas gracias a la decisión del gobernador Axel Kicillof, mediante el programa de Unidades de Desarrollo Infantil del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires”, destacó Balladares, nexo con las autoridades provinciales.

Destacó, en este marco, el trabajo del equipo de la biblioteca, que “construye un espacio único sin haber tirado la toalla frente al abandono y la indiferencia”.