Lanús: ladrones le robaron el auto a una mujer que estaba con su bebé y su sobrina

Un violento robo ocurrió en Lanús cuando un ladrón abordó a una mujer que se encontraba con su bebé de un año y su sobrina de siete para robarle el auto, una situación que fue reflejada por cámaras de seguridad donde se puede ver como el malviviente se arrojó sobre el auto de la víctima cuando estacionó y en pocos segundos se llevó el vehículo.

La víctima, identificada como Candela, aseguró que el ladrón simulaba estar trabajando en un carro juntando cartones en una moto junto a otro hombre y un menor de alrededor de nueve años . “Me vieron indefensa porque estaba con los chicos”. “Eran tres personas y uno de ellos era menor”, agregó sobre el incidente que ocurrió alrededor de las 15 del sábado.

La mujer relató que la Policía de la provincia de Buenos Aires actuó con celeridad y encontró el auto a los 20 minutos del hecho, aunque “fue muy traumática la situación”.

Consultada sobre la inseguridad que se vive en el lugar, la víctima dijo que siente “el trauma y el miedo de no salir con los chicos, de no guardar el auto porque no sabés si te van a robar o lastimar. “En Lanús no paran de ocurrir este tipo de situaciones”, aseguró.

“Si te lastiman, ¿quién se hace cargo de eso?“, se preguntó la mujer. ”No podés salir con los chicos, si salís sola también estás con miedo, no es vida eso”, agregó.

La mujer dijo por último que, debido a la inseguridad, se vio obligada a poner cámaras con sensores de movimiento porque “te tocan la puerta en todo momento, sobre todo a la noche”. “Nunca sabés si tu casa es la próxima en ser atacada”, cerró.