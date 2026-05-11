Los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once repudiaron la domiciliaria de De Vido

Los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once repudiaron este lunes la prisión domiciliaria otorgada al ex ministro de Planificación Federal durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido, debido a problemas de salud, al manifestar que “el responsable de 52 muertes de inocentes se va a su casa”.

A través de un comunicado distribuido por Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, los seres queridos de los difuntos y los 700 heridos señalaron haber “recibido la cédula judicial en la que se nos notifica que le fue otorgada la prisión domiciliaria al corrupto condenado Julio De Vido”.

“En ella se da por certificado el hecho de que su salud se deterioró en el último tiempo, imposibilitando su adecuado tratamiento intramuros”, en referencia al infarto que sufrió el 1° de abril, oportunidad en la cual los médicos le colocaron un stent.

En este sentido, sostienen que se agotaron todas las instancias “que la justicia nos brindó para evitar que el recluso recibiera el beneficio”, mientras que las pericias indicadas por “los estamentos judiciales avalaron el dictamen que hoy se nos hace saber: ‘En todo este tiempo hemos estado atentos a que ningún artilugio le sirviese para estar entre rejas menos de lo que le correspondiese. Ni un minuto menos’.”

Los familiares recriminaron que “hoy el responsable de 52 muertes de inocentes se va a su casa, a cumplir la condena por administración fraudulenta que recibió en base a nuestra lucha y a un enorme cúmulo de pruebas”, ya que “durante más de 14 años venimos caminando buscando justicia”.

Sin embargo, reconocieron que “son respetuosos” de la decisión de la Cámara de Casación, pero “ninguna de sus patologías ni remedio que pueda tomar, ni su edad ni su estado de salud lo hacen menos corrupto, menos delincuente, menos siniestro”, consignaron.

Además, resaltaron que De Vido “se enriqueció violando cuanta ley tuvo adelante, y vulnerando la que debiera ser la más sagrada para un funcionario: cuidar del pueblo. No lo hizo, y llevó a la muerte a nuestros familiares”, y expresaron que “sigue y seguirá enfermo de codicia, de poder. Enfermo de cinismo, enfermo del veneno de la corrupción que lleva en cada milímetro de su cuerpo.”

“Porque hay algo que tenemos muy claro: hay conductas humanas en personas como este sujeto macabro que no hay remedio que las cure. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Justicia por los muertos y heridos de Once”, concluyeron los familiares de las víctimas.

De Vido, que padeció otras afecciones como diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial, abandonará la cárcel de Ezeiza y será controlado de manera periódica por el juez de ejecución.