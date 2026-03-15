Temperley empató con Gimnasia y Tiro en Salta y le anularon un gol sobre el final

El Gasolero igualó sin goles en su visita a Salta por la quinta fecha del Torneo Nacional. El equipo de Nicolás Domingo había marcado en el cierre del partido, pero el árbitro anuló la conquista por un fuera de juego que generó polémica.

El Gasolero igualó sin goles en su visita a Salta por la quinta fecha del Torneo Nacional. El equipo de Nicolás Domingo había marcado en el cierre del partido, pero el árbitro anuló la conquista por un fuera de juego que generó polémica.

Temperley empató 0 a 0 con Gimnasia y Tiro en Salta por la quinta fecha del Torneo Nacional en un partido donde el conjunto dirigido por Nicolás Domingo terminó con bronca por un gol anulado en los minutos finales que pudo haber significado la victoria.

En el primer tiempo, Temperley la lesión de Luciano Nieto, quien debió abandonar el campo de juego a los 22 minutos. A partir de allí el equipo local tomó protagonismo y exigió en varias oportunidades al arquero Ezequiel “Mono” Mastrolia, que respondió con seguridad bajo los tres palos.

Durante la segunda parte, el Gasolero encontró más espacios y apostó al contraataque para generar peligro. Con el correr de los minutos se animó y comenzó a acercarse al área rival con mayor claridad, en un trámite que se volvió más abierto.

A los 44 minutos del segundo tiempo llegó la jugada más polémica de la noche: Monti envió un centro preciso de zurda para Lucas Angelini, que definió de gran manera para marcar el 1 a 0. Sin embargo, el árbitro Pablo Giménez anuló la jugada por un fuera de juego que generó fuertes protestas del conjunto visitante.

Con este resultado, Temperley alcanzó los cinco puntos en cuatro fechas disputadas, mientras que Gimnasia y Tiro llegó a las diez unidades y se mantiene como líder de la Zona B del Torneo Nacional.