ANMAT prohibió la venta de cosméticos para las infancias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de diversos productos cosméticos para las infancias debido a que no contaban con los registros sanitarios correspondientes.

Se trata de productos de las marcas Miss Betty, Pola Ayir, Magic, Hold Morning y Magic Your Life. El organismo indicó que, a través de la Disposición Nº 1388/26, se prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional de los mismos.

Los productos no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente, infringiendo la normativa vigente y, al carecer de registro sanitario, se desconocen sus características, funcionalidad y seguridad, convirtiéndose en un riesgo para la población.

En consecuencia, el organismo ordenó la prohibición y la comunicación a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales, con el objetivo de asegurar que los productos comercializados cumplan con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia.

Los productos