La ANMAT prohibió la venta de artículos de limpieza e higiene

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de artículos de limpieza e higiene que no contaban con registro y tampoco se identificaban datos de establecimientos elaboradores, fraccionadores y/o importadores.

El caso inició luego de una consulta sobre la legitimidad de los productos de origen extranjero que se promocionan y comercializan por plataformas de venta digital.

La ANMAT, a través de la Disposición 2638/2026 en el Boletín Oficial, comunicó que las actuaciones se llevaron a cabo luego de las tareas de fiscalización y monitoreo llevadas adelante por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).

Entre los productos se encuentran limpiadores y desinfectantes para máquinas para afeitar, sumado a limpiadores para cocinas de vitrocerámica, los cuales ninguno contaba con la etiqueta de verificaron sobre el establecimiento elaborador, ni datos de registro ante la Autoridad Sanitaria jurisdiccional correspondiente.

Las autoridades destacaron además que en las publicaciones en páginas web los rótulos de los productos están en inglés y las acciones indicadas, limpieza y desinfección, en los rótulos se pueden corresponder tanto con productos domisanitarios de Riesgo 1 como de Riesgo 2.

Por todo lo expuesto, se prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de los productos rotulados: