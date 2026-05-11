Almirante Brown: prórroga para participar del censo industrial

El Municipio de Almirante Brown anunció que el operativo territorial del Censo Industrial browniano, que reúne información estratégica para el diseño de políticas públicas y a actualizar el mapa productivo local, se desarrollará hasta el próximo viernes 15 de mayo.

Este operativo está orientado a actualizar el mapa productivo local para producir información estratégica vital en el diseño de políticas públicas.

La Comuna browniana aseveró que los equipos de censistas -capacitados por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown- continúan entrevistando a las empresas industriales del distrito para relevar los datos que permitan contar con un mapa productivo actualizado como primer paso para diseñar políticas de innovación y promoción industrial a medida de las necesidades reales del sector.

Este trabajo consolidará un diagnóstico preciso de la estructura productiva que permita potenciar el trabajo de las industrias locales, describir en detalle las cadenas de valor, promover el compre local y facilitar la sustitución de importaciones mediante la generación de negocios entre pares.

Este relevamiento cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB) y la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado del distrito.

La participación en el Censo Industrial de Almirante Brown es simple, segura y rápida, y toda la información brindada recibe un tratamiento con fines exclusivamente estadísticos bajo estrictos estándares de confidencialidad.

Para más información o consultas sobre el operativo, las empresas tienen la posibilidad de contactarse a censo.industrial@unab.edu.ar