A partir de mayo, comienza a regir el acuerdo Mercosur-UE

A partir de mayo, se aplicarán de forma provisional las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación acordadas entre el Mercosur y la Unión Europea.

A partir de mayo, se aplicarán de forma provisional las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación acordadas entre el Mercosur y la Unión Europea.

La Comisión Europea confirmó que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur entrará en vigencia de manera provisional el próximo 1° de mayo.

El cuerpo decidió avanzar de esta forma, mientras la justicia europea define el pedido de investigación sobre la validez del acuerdo que interpusieron los países que se oponen al pacto.

La medida fue anunciada por un comunicado. El canciller, Pablo Quirno, destacó que “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”.

“Es un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”, sostuvo el canciller de la administración libertaria.

La decisión permitirá que las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación acordadas comiencen a operar sin esperar la ratificación total de todos los parlamentos nacionales de la Unión Europea. La aplicación provisional afectará principalmente a los capítulos de eliminación de aranceles industriales y agrícolas.

Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) deberán completar sus procesos internos de notificación antes de la fecha límite para acceder a los beneficios en el plazo previsto. Esta modalidad permite que las empresas operen bajo las nuevas reglas mientras continúa el proceso de ratificación de los componentes de diálogo político y cooperación en los estados miembros de la UE.