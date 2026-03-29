Fórmula 1: Franco Colapinto analizó su carrera en Japón tras terminar 16° y adelantó una posible exhibición en Argentina

Colapinto remarcó el impacto de ese factor en su rendimiento: “Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas y mejorar en lo que nos está faltando

Colapinto remarcó el impacto de ese factor en su rendimiento: “Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas y mejorar en lo que nos está faltando

El piloto argentino Franco Colapinto hizo una autocrítica luego de finalizar en el decimosexto puesto en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, donde reconoció que tuvo una buena largada pero no logró sostener el ritmo con el correr de las vueltas.

“Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana. Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de Liam Lawson”, expresó el piloto de Alpine, dejando en evidencia su frustración por la falta de avance en pista.

La competencia, que tuvo como ganador al joven italiano Kimi Antonelli con Mercedes, estuvo marcada por la interrupción tras el accidente de Oliver Bearman, lo que derivó en el ingreso del Safety Car y condicionó el desarrollo de la carrera.

En ese sentido, Colapinto remarcó el impacto de ese factor en su rendimiento: “Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas y mejorar en lo que nos está faltando”, explicó.

Por último, el pilarense de 22 años también comparó su desempeño con el de su compañero Pierre Gasly, quien finalizó séptimo, y subrayó la dificultad de correr en tráfico: “Las largadas son un poco peligrosas pero divertidas. Cuando arrancás bien, avanzás un par de puestos, pero fue una carrera dura. Es difícil seguir de cerca a los demás”.

Colapinto ilusiona a los Argentinos ante una posible exhibición

“La próxima yo creo que va a ser en casa, pa”, expresó el joven de Alpine tras ser consultado sobre su próxima aparición, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. Sus declaraciones rápidamente alimentaron versiones sobre una exhibición en Argentina que marcaría su primer gran contacto con el público tras su desembarco en la máxima categoría.

De acuerdo a lo que trascendió, el evento podría realizarse el domingo 26 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, con un circuito callejero en la zona de Monumento a los Españoles, abarcando tramos de las avenidas del Libertador y Sarmiento. La propuesta incluiría sectores pagos y otros de acceso libre, en una jornada pensada para acercar la Fórmula 1 al público argentino.

De concretarse, se trataría de la primera exhibición masiva de Colapinto en el país, luego de presentaciones más acotadas como su paso por los Premios Olimpia, lo que incrementa el entusiasmo de los seguidores del automovilismo nacional ante la chance de verlo en acción en suelo local.