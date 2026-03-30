Suben casi un 5% las tarifas de colectivos, subte y peajes

Las tarifas de colectivos, subte y peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un nuevo incremento en el comienzo de abril como parte del esquema de subas mensuales vigente para el año.

En la Ciudad de Buenos Aires se dispuso un alza de 4,9% para el boleto de colectivos, el pasaje de subte y los peajes de las autopistas porteñas, mientras que en la provincia de Buenos Aires la suba alcanza el 4,6% para las líneas urbanas e interurbanas.

El cálculo del aumento se desprende del método de indexación mensual, que contempla la suma del último dato de inflación (2,9% en febrero) y un 2% extra. En el territorio porteño, el índice de precios al consumidor fue del 2,6% en el segundo mes del año.

Colectivos

En CABA, el boleto mínimo con SUBE registrada se va a $715,24 (con tarifa social: $321,86) y a $1.137,26 sin nominalizar. La sección 2 llega a $794,74, la 3 será de $855,97 y la sección 4 (12 a 27 km) alcanzará los $917,24.

En la Provincia, el boleto mínimo será de $871,30 (Tarifa social: $392,08) y $1.385,36 sin la SUBE registrada. El tramo 2 pasa a $970,63, la 3 llegará a $1.045,40, la 4 llega a los $1.120,24 y por más de 27 kilómetros, el boleto llegará a los $1.194,56.

Aumento del Subte