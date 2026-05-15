Avellaneda: cuatro detenidos por una violenta entradera

La familia fue sorprendida por delincuentes que ingresaron por el patio de la vivienda. En las últimas horas se realizaron varios allanamientos que terminaron con cuatro detenidos.

La familia fue sorprendida por delincuentes que ingresaron por el patio de la vivienda. En las últimas horas se realizaron varios allanamientos que terminaron con cuatro detenidos.

Una familia fue sorprendida por delincuentes armados, que ingresaron por el patio de la vivienda de Avellaneda. Todos los integrantes fueron maniatados mientras los asaltantes desvalijaban la casa. Cuatro detenidos.

El hecho data de marzo, cuando un hombre de 66 años, y su familia, fue víctima de una entradera. Los asaltantes ingresaron al domicilio ubicado en calle Zeballos al 6200, con gorras y guantes de látex, por el patio de planta baja.

Llevaron a los integrantes de la familia a una habitación, donde fueron atados de pies y manos. Lograron llevarse dentro de tres valijas la suma de 1.500.00 pesos, ropa, perfumes, tres celulares, dos notebook, tres relojes, carteras, zapatillas y tarjetas.

El informe policial indica que estuvieron dos horas y media en la casa para finalmente fugarse del lugar caminando.

En las últimas horas se realizaron allanamientos, tras una extensa investigación, en los cuales fueron detenidos cuatro hombres de 33, 37, 38 y 42 años.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 y el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.

Secuestraron un arma de fuego tipo pistola cal. 22, serie 205865 marca Bersa, con cargador colocado y 14 municiones cal. 22, un total de 37 computadoras del tipo notebook (en su mayoria de las entregadas por el gobierno en las escuelas bajo porgrama CONECTAR IGUALDAD) y la suma de 1.170.000 pesos.

En otro objetivo encontraron una caja con herramientas varias color negra y gris; mientras que en el tercer allanamiento dieron con zapatillas Nike blancas y negras, bermuda negra, dos capuchas tipo pasa montaña color negras, dos pares de guantes de lana color negros, un par de guantes de lycra Nike color negros, un reloj marca Festina y cuatro perfumes.