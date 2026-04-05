Papa León XIV pidió no ser indiferentes ante la guerra en su primer mensaje de Pascua

En su debut pascual, el pontífice llamó a rechazar el odio, promover el diálogo y convocó a una vigilia por la paz en el Vaticano

En su debut pascual, el pontífice llamó a rechazar el odio, promover el diálogo y convocó a una vigilia por la paz en el Vaticano

El Papa León XIV encabezó este domingo su primer mensaje de Pascua con un fuerte llamado a la paz y a no naturalizar la violencia, en un contexto global atravesado por conflictos armados. Durante su tradicional bendición Urbi et Orbi, el líder de la Iglesia Católica instó a no ser “indiferentes ni resignarse ante el mal, el odio y la guerra”.

Desde la basílica de San Pedro, el pontífice convocó además a una vigilia de oración por la paz que se realizará el próximo sábado 11 de abril. En su mensaje, lanzó una exhortación directa a los líderes mundiales: “¡Que quienes empuñan las armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz!”.

El conflicto en Medio Oriente ocupó un lugar central en su discurso, donde retomó el concepto de “globalización de la indiferencia” impulsado por Papa Francisco. “Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes”, advirtió, al tiempo que cuestionó el impacto social y económico de las guerras en todo el mundo.

Finalmente, León XIV destacó el carácter no violento del mensaje cristiano y apeló a la compasión como herramienta para construir paz. “La resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva humanidad”, afirmó, y concluyó con una plegaria para que cesen los conflictos y se fortalezcan las relaciones basadas en el respeto entre personas y naciones.