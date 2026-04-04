El mensaje del Obispo de Lomas de Zamora por Pascua

El esperanzador mensaje del Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, con motivo de la Pascua.

El esperanzador mensaje del Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, con motivo de la Pascua.

El obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, envió un emotivo mensaje por la Pascua. “Jesús resucitado vive en nuestros corazones, es esperanza de su pueblo”, sostuvo, tras hacer un repaso por la actualidad nacional e internacional.

Lugones destacó que es “un tiempo realmente difícil” y precisó que la Pascua llega “en medio de un tiempo en que muchos están sufriendo, en medio de dificultades familiares, sociales y guerras mundiales”.

“Ante esto confiamos y ponemos la esperanza en Jesús resucitado y encomendamos por medio de María, reina de la paz, a tantos que hoy padecen, a tantos que hoy no tienen trabajo, aquellos que están despojados, aquellos que están vencidos por alguna adicción del juego, de la droga, y ante esto hay tantos cirineos y cirineas que ayudan a llevar la cruz de Jesús para levantar al caído, que es levantar a Jesucristo”, sostuvo.