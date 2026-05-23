¿El Papa León XIV visita Argentina este año?

El Papa León XIV podría viajar a la Argentina durante la primavera, informaron desde el Gobierno. No hay confirmación de la Santa Sede.

El Papa León XIV podría viajar a la Argentina durante la primavera, informaron desde el Gobierno. No hay confirmación de la Santa Sede.

La idea del viaje de León XIV a Latinoamérica, y a la Argentina, se torna cada vez más concreta. Incluso, desde el Gobierno ya barajan una fecha estimativa. De concretarse, sería la primera visita de un Papa al país desde 1987.

El canciller Pablo Quirno aseguró haber transmitido al presidente Javier Milei una “buena noticia” que “hará feliz a todo el pueblo argentino”, en un mensaje que fue interpretado como un anticipo del viaje. “Solo resta definir la fecha, qué linda Primavera”, apuntó, dando a entender que sería en esos meses.

Si bien el cardenal uruguayo Daniel Sturla consideró la visita “casi segura”, pero advirtió que no habrá confirmación oficial hasta que la Santa Sede comunique formalmente la decisión a las conferencias episcopales de los países involucrados, un paso protocolar imprescindible en este tipo de viajes.

En febrero, el canciller Quirno viajó al Vaticano y entregó en mano al pontífice una carta de invitación firmada por el presidente Milei, en la que se expresaba la voluntad de fortalecer los vínculos bilaterales y trabajar conjuntamente en temas como la paz y la cooperación internacional.

Ese gesto diplomático se complementó con la primera audiencia oficial entre Milei y el Papa, celebrada el 7 de junio de 2025 en el Vaticano, en el cual ambos líderes abordaron temas como la pobreza, la cohesión social y los conflictos internacionales.

Durante ese encuentro, León XIV confirmó su intención de visitar la Argentina, aunque sin precisar fechas. La Argentina no recibe a un Papa en viaje pastoral desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país durante seis días en una gira que incluyó diez provincias y convocó a multitudes.