Alerta por lluvia en el Conurbano

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvia en la zona sur del Conurbano. El pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvia en la zona sur del Conurbano. El pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvia para esta noche, en la zona sur del Conurbano. Almirante Brown, Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora son algunos de los distritos incluídos en la advertencia.

El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. “No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta”, indica el reporte.

Asimismo, este lunes se presenta con cielo nublado y una temperatura máxima de 20 grados en la Región. Se esperan lluvias desde la mañana a la noche, pero las nocturnas serán “fuertes”.

El martes también comienza con alerta amarillo por precipitaciones y hay otra advertencia de la misma gravedad para la noche pero es por viento.

En tanto, el miércoles se presentará con cielo mayormente nublado en la zona sur del Conurbano, mientras que la temperatura se moverá entre los 14 y los 21 grados.