Alerta amarillo por viento en el AMBA

El viento puede alcanzar velocidades de entre 35 y 50 km/h y no se descartan ráfagas de más de 70.

El viento puede alcanzar velocidades de entre 35 y 50 km/h y no se descartan ráfagas de más de 70.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta amarillo por viento para la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero extendió la advertencia desde este martes a la noche a la mañana del miércoles. El fenómeno puede causa daños.

El alerta tiene vigencia desde el martes por la noche hasta el miércoles por la mañana, indica el reporte del SMN. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, precisa.

Además, el organismo anuncia lluvias aisladas por la mañana y la tarde, pero más persistentes por la noche. La temperatura se moverá entre los 17 y los 20 grados este martes.

Por otro lado, se esperan lluvias durante la madrugada del miércoles y chaparrones por la tarde, la mañana y la noche estarían a salvo. La temperatura máxima sería de 21 grados.

El jueves se presentará con cielo algo a parcialmente nublado, con una máxima de 22 grados, misma marca térmica que se espera el viernes, un día a pleno sol en la zona sur del Conurbano.

El organismo anticipa un fin de semana con excelentes condiciones: cielo parcialmente nublado y máximas de 24 y 25 grados.