Clausura y desalojo de un histórico boliche

Se trata de Pinar de Rocha, un emblemático boliche ubicado en Ramos Mejía. Hay una orden judicial de desalojo pero el encargado del local se resiste.

Se trata de Pinar de Rocha, un emblemático boliche ubicado en Ramos Mejía. Hay una orden judicial de desalojo pero el encargado del local se resiste.

La Policía de la provincia de Buenos Aires se apresta a realizar la clausura y el desalojo del emblemático boliche Pinar de Rocha tras una orden del Juzgado Civil y Comercial de Morón.

La información que trascendió es que esta medida fue tomada luego de detectar una deuda por parte de Daniel Bellini, quien dijo ser dueño del boliche, en el alquiler del local. Se resiste porque, advierte, quedan más instancias judiciales.

“Hay un juicio”, aseguró en la puerta del boliche de Ramos Mejía. Los herederos de la propiedad, en tanto, pretenden usarla para un emprendimiento inmobiliario.