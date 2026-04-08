Ajuste de cuentas en Lomas de Zamora: no hay detenidos

La Justicia investiga un ajuste de cuentas que tuvo lugar en Lomas de Zamora el pasado 1 de abril. Un hombre de 27 años fue asesinado y las cámaras de seguridad captaron el ataque, por lo que el agresor fue identificado pero aún no fue detenido. Se trata de un adolescente.
Iván Ezequiel Merlo tenía 27 años y el 1 de abril estaba separando residuos, junto con otras dos personas en la calle Darwin, entre La Haya e Itatí, de Villa Fiorito.
En esas circunstancia, un adolescente llegó en una moto, con un acompañante, y le efectuó dos disparos sin mediar palabra. Tras el ataque, subió al rodado y huyó.
Una cámara de seguridad de la cuadra registró todo. Los investigadores descartaron que el móvil fuera un intento de robo y se inclinan por el ajuste de cuentas. El atacante es un adolescente y si bien fue identificado, no fue detenido.