Ajuste de cuentas en Lomas de Zamora: no hay detenidos

Un joven de 27 años fue asesinado mientras separaba residuos en una calle de Lomas de Zamora. El agresor fue identificado pero, por el momento, no fue detenido.

Un joven de 27 años fue asesinado mientras separaba residuos en una calle de Lomas de Zamora. El agresor fue identificado pero, por el momento, no fue detenido.

La Justicia investiga un ajuste de cuentas que tuvo lugar en Lomas de Zamora el pasado 1 de abril. Un hombre de 27 años fue asesinado y las cámaras de seguridad captaron el ataque, por lo que el agresor fue identificado pero aún no fue detenido. Se trata de un adolescente.

Iván Ezequiel Merlo tenía 27 años y el 1 de abril estaba separando residuos, junto con otras dos personas en la calle Darwin, entre La Haya e Itatí, de Villa Fiorito.

En esas circunstancia, un adolescente llegó en una moto, con un acompañante, y le efectuó dos disparos sin mediar palabra. Tras el ataque, subió al rodado y huyó.

Una cámara de seguridad de la cuadra registró todo. Los investigadores descartaron que el móvil fuera un intento de robo y se inclinan por el ajuste de cuentas. El atacante es un adolescente y si bien fue identificado, no fue detenido.