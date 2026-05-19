Alarma por la crisis comercial: Aumentan los locales vacíos en CABA y crece la preocupación en Lomas por la caída de ventas

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio reveló un fuerte incremento de locales cerrados, en alquiler o venta en la Ciudad de Buenos Aires. En Lomas de Zamora, comerciantes aseguran que atraviesan la peor caída de ventas desde la pandemia.

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio reveló un fuerte incremento de locales cerrados, en alquiler o venta en la Ciudad de Buenos Aires. En Lomas de Zamora, comerciantes aseguran que atraviesan la peor caída de ventas desde la pandemia.

La crisis comercial volvió a reflejarse en las principales zonas comerciales del país. Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio, durante el bimestre marzo-abril de 2026 se detectaron 277 locales en venta, alquiler o cerrados en las principales avenidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cifra representa un incremento del 30,7% en comparación con el mismo período del año pasado.

El informe mostró además que, si bien hubo una leve baja del 2,5% respecto al bimestre enero-febrero de este año, cuando se contabilizaron 284 locales vacíos, la situación sigue generando preocupación entre comerciantes y cámaras empresarias. El relevamiento se realiza desde 2014 y analiza la evolución de la actividad comercial en distintos corredores porteños.

En cuanto a la modalidad de los inmuebles, los locales en alquiler registraron el mayor salto: aumentaron un 102,2% interanual y un 5,7% frente a la medición previa. Por el contrario, los inmuebles en venta mostraron una caída del 27,8% respecto al bimestre anterior y una baja del 40,9% en comparación con marzo-abril de 2025. Entre las avenidas que mostraron retrocesos en la vacancia comercial aparecen Rivadavia, Corrientes y Avellaneda, mientras que Florida, Pueyrredón, Santa Fe, Córdoba y Cabildo registraron un crecimiento de locales sin actividad.

El impacto también se hace sentir en el conurbano bonaerense. En Lomas de Zamora, uno de los polos comerciales más importantes de la región, comerciantes advirtieron sobre una caída inédita en las ventas. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lomas, Antonio Kahale, aseguró que la situación actual “no se vivía desde la pandemia” y describió un escenario crítico para el sector.

“La gente no tiene plata, pasan semanas que no se abren cajas, y a fin de mes hay que pagar sueldos, alquileres y servicios que aumentan todos los meses”, sostuvo Kahale. Además, explicó que muchos comerciantes no logran renovar contratos debido al aumento de costos y la falta de rentabilidad, lo que provoca el cierre de locales en distintos puntos del distrito.