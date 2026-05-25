Avellaneda: Ebrio, atacó a golpes al dueño de un kiosco

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un hombre, quien en estado de ebriedad atacó a golpes al dueño de kiosco. El dramático episodio tuvo lugar en Avellaneda.

La víctima, un hombre de 28 años, denunció que un vecino, de 53, se acercó “en un notable estado de ebriedad” al comercio ubicado en Ayolas al 2600 de Avellaneda y comenzó a atacarlo.

En primer lugar, lo confrontó para luego agredirlo con un objeto símil a un bastón extensible. “Tras ello, se retira del lugar, para retornar nuevamente portando en sus manos dos manoplas metálicas“, indica el reporte.

“Ante la presencia policial se torna hostil, y arroja a modo descarte los elementos descriptos por el denunciante”, señalaron las fuentes.

La causa, caratulada como “lesiones leves”, está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.