Poliladron: detuvieron al efectivo que robó un kiosco en Lanús

Las cámaras de seguridad del kiosco mostraron el momento exacto en el que el policía ingresó y tras mostrar su arma, se llevó la recaudación.

Las cámaras de seguridad del kiosco mostraron el momento exacto en el que el policía ingresó y tras mostrar su arma, se llevó la recaudación.

El policía de la Provincia de Buenos Aires que robó un kiosco en Lanús fue detenido, luego de que, además, los vecinos lo acusaron de estafa: los uniformados le secuestraron el arma provista e incautaron dinero en efectivo, un paquete de cigarrillos y dos teléfonos.

Se trata de Maximiliano Gorosito que prestaba servicios en la UPPL de Lomas de Zamora y fue identificado a través de cámaras de seguridad del local al que realizó la entradera, por lo que lógicamente, fue desafectado de la fuerza tras una orden judicial.

El asalto ocurrió el pasado miércoles 14 de mayo, en el local ubicado en las calles 9 de Julio y Madariaga, donde el señalado ingresó armado, sustrajo la recaudación y el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, mientras que la víctima fue identificada como Ludmila Romero.

Después de analizar las cámaras, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 2da. de Lanús determinó que el sospechoso sería el mismo autor de otro robo perpetrado el pasado 9 de mayo en un kiosco situado sobre 9 de Julio al 1700, cuya denunciante fue Melanie Mello, de 26 años.

La comparación de fotogramas permitió establecer que el acusado era Gorosito y se encontraba de servicio, así que el titular de la seccional mantuvo comunicación con autoridades de la base operativa y la UFI N°5 descentralizada de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien ordenó la inmediata aprehensión del agente.

El procedimiento se concretó en la dependencia policial, donde además se secuestró el arma reglamentaria provista, dinero en efectivo, un paquete de cigarrillos y dos teléfonos celulares.