Fiscalización a colectivos AMBA: el Gobierno multa a empresas por la baja en el servicio

Desde la Secretaría remarcaron que la baja en la circulación se produce pese al compromiso previo de las empresas de mantener e incluso mejorar las frecuencias tras recibir los fondos.

Desde la Secretaría remarcaron que la baja en la circulación se produce pese al compromiso previo de las empresas de mantener e incluso mejorar las frecuencias tras recibir los fondos.

La Secretaría de Transporte inició un operativo de control en los colectivos AMBA tras detectar una fuerte reducción en la circulación de unidades. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ya labra actas contra las empresas que incumplen con las frecuencias establecidas.

La fiscalización a los colectivos AMBA comenzó este jueves en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde inspectores verifican el nivel de servicio. Según informaron desde el organismo, se sancionará a las compañías que no garanticen la prestación adecuada, en medio de un conflicto que afecta a miles de usuarios.

El malestar en el Ejecutivo crece debido a que el Estado nacional cumplió con el pago de subsidios dentro de los plazos previstos, correspondientes al cuarto día hábil de abril. Desde la Secretaría remarcaron que la baja en la circulación se produce pese al compromiso previo de las empresas de mantener e incluso mejorar las frecuencias tras recibir los fondos.

Ante este escenario, el Gobierno advirtió que las multas por incumplimientos pueden alcanzar el equivalente a 15.000 boletos mínimos. Además, no se descarta avanzar con sanciones más severas, como la caducidad de los permisos de explotación en casos de reiteración de faltas graves o abandono del servicio.

Finalmente, desde la cartera de Transporte confirmaron que los controles continuarán durante toda la jornada con el objetivo de normalizar el servicio de colectivos AMBA. La normativa vigente establece que la interrupción del servicio por cinco días consecutivos o diez alternados en un mismo año habilita al Estado a retirar la licencia a las empresas.