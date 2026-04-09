Paro de colectivos AMBA: reducen frecuencias y crece el conflicto por salarios impagos

La UTA inició una retención de tareas que afecta a más de 100 líneas en el AMBA, en medio de la disputa por subsidios y el pago incompleto de sueldos. El Gobierno asegura haber girado fondos, pero persisten las irregularidades.

La UTA inició una retención de tareas que afecta a más de 100 líneas en el AMBA, en medio de la disputa por subsidios y el pago incompleto de sueldos. El Gobierno asegura haber girado fondos, pero persisten las irregularidades.

El conflicto por el paro de colectivos AMBA se profundiza este jueves con una fuerte reducción de frecuencias en el servicio, producto de la retención de tareas impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida impacta de lleno en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde miles de usuarios se ven afectados por una merma cercana al 30% en la circulación de unidades.

La decisión fue adoptada por las empresas que aún no completaron el pago de salarios correspondientes a marzo, en un contexto de tensión con el Gobierno nacional por la falta de actualización de subsidios. Desde la UTA advirtieron que, pese a que se anunciaron transferencias de fondos, estos no alcanzaron a todas las compañías, lo que derivó en la profundización del conflicto gremial.

“Sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios, se resuelve la retención de tareas en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes”, indicaron desde el sindicato. Entre las líneas afectadas se encuentran la 1, 2, 10, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 33, 37, 45, 53, 59, 60, 70, 86, 91, 100, 111, 130 y 152, entre otras.

En paralelo, el Gobierno convocó a una reunión clave en la Secretaría de Transporte para intentar destrabar la situación. Del encuentro participarán representantes empresariales, quienes ya advirtieron al ministro de Economía, Luis Caputo, que sin una recomposición de subsidios y actualización de costos no podrán garantizar el servicio ni el pago a los trabajadores. Mientras tanto, el paro de colectivos AMBA amenaza con extenderse si no hay una solución inmediata.