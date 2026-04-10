Cerró “Acuarela” una histórica juguetería de Lomas de Zamora

La noticia del cierre de Acuarela en Lomas de Zamora comenzó a circular en redes sociales en los últimos días, donde numerosos usuarios expresaron su tristeza y nostalgia

La noticia del cierre de Acuarela en Lomas de Zamora comenzó a circular en redes sociales en los últimos días, donde numerosos usuarios expresaron su tristeza y nostalgia

La tradicional juguetería Acuarela cerró sus puertas en Lomas de Zamora luego de más de cuatro décadas de actividad. Ubicada sobre la calle Boedo 209, a pocos metros de la estación de trenes, el comercio funcionaba desde 1986 y se había convertido en un punto de referencia para vecinos y familias de la zona.

La noticia del cierre de Acuarela en Lomas de Zamora comenzó a circular en redes sociales en los últimos días, donde numerosos usuarios expresaron su tristeza y nostalgia. Muchos recordaron su paso por el local y destacaron el rol que tuvo en la infancia de varias generaciones, consolidándose como un emblema barrial.

En paralelo, el perfil del negocio en Google ya figura como “Cerrado permanentemente”, lo que confirmó el cierre definitivo. Según trascendió, la juguetería dejó de operar el pasado 30 de marzo, aunque todavía continúa, de manera esporádica, con la venta de mercadería en liquidación. Hasta el momento, no se informaron oficialmente los motivos de la decisión.

El cierre de Acuarela en Lomas de Zamora se suma a otros casos recientes de comercios históricos que bajan sus persianas en el conurbano bonaerense, en un contexto atravesado por cambios en los hábitos de consumo y dificultades económicas. En ese marco, el empresario e investigador Antonio Novielli advirtió sobre “una dinámica de exterminio” que afecta a pymes y comercios, y alertó sobre un escenario recesivo que impacta en el sector.