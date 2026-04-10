“Sin financiamiento, no hay investigación posible”, alertó el CIN

El mensaje del CIN en el Día del Investigador y la Investigadora Científica, a la espera de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El mensaje del CIN en el Día del Investigador y la Investigadora Científica, a la espera de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que “sin financiamiento, no hay investigación posible”, en el marco del Día del Investigador y las Investigadora Científica, que se celebra este 10 de abril. También es el Día de la Ciencia, recordó la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

“Sin financiamiento no hay investigación posible. Seguimos exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación“, aseguró el CIN. Esta semana se realizó un nuevo paro en las universidades públicas.

Además, la UNLZ advirtió que “en un contexto donde la ciencia y la universidad pública enfrentan desafíos, su valor se vuelve aún más evidente”. “Investigar, enseñar y producir conocimiento son herramientas fundamentales para el desarrollo, la salud, la producción y la vida en sociedad”, agregó.

“En el Día Mundial de la Ciencia, desde la UNLZ reafirmamos nuestro compromiso con el conocimiento al servicio de la comunidad. Saludamos a las y los investigadores de nuestra casa, que con orgullo desarrollan su tarea”, reza el posteo en redes.

Día de la Ciencia y del Investigador

Este 10 de abril es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que se celebra desde el año 2002 para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIC).

Su propósito es renovar el compromiso, tanto a nivel nacional como internacional, en favor de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en el uso responsable de la ciencia para el beneficio de las sociedades, en particular, para la erradicación de la pobreza.

El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor concienciación en la opinión pública sobre la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad.

Asimismo, en Argentina es el Día del Investigador y la Investigadora Científica. Fue establecido por el aniversario del nacimiento del Dr. Bernardo Houssay, primer Premio Nobel de Medicina en América Latina y fundador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

Su legado no sólo reside en sus descubrimientos científicos, sino en su visión estratégica: la convicción de que la ciencia no es un lujo de los países ricos, sino la herramienta fundamental para que los países dejen de ser pobres.