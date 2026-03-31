La Justicia ratificó que el Gobierno debe aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

"La disposición judicial ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario tal como lo habíamos solicitado en reiteradas oportunidades", informó el CIN.

"La disposición judicial ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario tal como lo habíamos solicitado en reiteradas oportunidades", informó el CIN.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informó que la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución de primera instancia que admitió la medida cautelar solicitada.

“Se hizo lugar al planteo del CIN y otros que obliga a recomponer los salarios del personal de la educación superior y los montos asignados a becas estudiantiles“, indica el CIN a través de las redes sociales y en el marco del paro que se realiza en las universidades nacionales.

Señala: “La disposición judicial ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario tal como lo habíamos solicitado en reiteradas oportunidades“. “Una excelente noticia para la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto extremadamente delicado como atravesamos”, agregó.

El Consejo Interuniversitario Nacional reiteró hace algunos días la “profunda preocupación” por la situación que atraviesa el sistema universitario público y declaró la “emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional”.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) realizan este 31 de marzo un paro, el segundo de un plan de lucha anunciado semanas atrás en reclamo de presupuesto y paritarias. Los gremios advierten que el aumento en universidades debería ser de más del 50% y reclaman salarios dignos en paritarias libres.

El plan de acción tiene como objetivo reclamar por la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que fue aprobada y ratificada por el Congreso pero el Gobierno se niega a aplicar. Los paros serán el 31 de marzo (hubo otro el 16), el 8, 17 y 23 de abril.