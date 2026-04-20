Se largó la campaña de reciclaje de artículos electrónicos en la UNLZ

Desde hoy y hasta el 24, pueden acercar los artículos electrónicos a las distintas facultades de la UNLZ. ¿Qué se puede reciclar?

Desde hoy y hasta el 24, pueden acercar los artículos electrónicos a las distintas facultades de la UNLZ. ¿Qué se puede reciclar?

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) realiza una campaña para recolectar productos eléctricos y electrónicos y luego reciclarlos con el fin de volver a aprovechar sus materiales. Los puntos de recolección serán las áreas de Bienestar Estudiantil de todas las facultades.

La campaña comienza hoy y se extiende hasta el 24. El punto de recolección en la Facultad de Ciencias Sociales será la Secretaría de Relaciones Institucionales.

Se pueden dejar impresoras, cargadores, cables (USB, corriente, audio, etc.), monitores, teclados, fax, fuentes de energía de CPU, celulares, reproductores MP3, cámaras fotográfica, pilas, CD y DVD usados, notebooks, televisores, planchas de ropa, equipos de audio, calculadoras, licuadoras, reproductores de DVD.

Según datos oficiales, en Argentina se generan 292.000 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos. Estos elementos deben ser desarmados para reutilizar las partes confeccionadas con materiales como plástico o metal.

Todos estos artefactos generan, además, residuos de sustancias tóxicas que debe ser manejada de forma diferenciada para evitar la contaminación del ambiente con sustancias como mercurio, plomo, cadmio y otros metales pesados. Por ejemplo, una computadora puede contener hasta un 1 kilo de plomo.

La Campaña RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) se lleva adelante desde 2014 y cada año crece la participación de la comunidad universitaria como así también de los vecinos y las vecinas de la región.